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بائع متجول يمزق جسد طالب في البساتين أمام الجامعة

03:12 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

المتهم

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كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء شندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بائع لقيامه بالتعدي على طالب، وإحداث إصابته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بمحافظة الجيزة مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن.

وبالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين، إثر ارتطامه به، قام على أثرها بائع آخر بالتدخل والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد، وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بائع البساتين شرطة البساتين
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