القبض على 56 متهماً في حملات أمنية مكثفة لضبط تجار الكيف والسلاح

كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 35 قضية سلاح ناري غير مرخص، حيث تم ضبط 12 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 20 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 35 متهماً، من بينهم 15 متهماً لهم معلومات جنائية، وضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 5.860 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3.400 كيلو جرام من مخدر البانجو، 1.180 كيلو جرام من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، و195 قرصاً مخدراً بحوزة 10 متهمين، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 275 حكماً قضائياً متنوعاً.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة 5 متهمين، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 9 قطع سلاح ناري غير مرخص، من بينها 7 بنادق آلية، ورشاش جرينوف، فرد محلي، قنبلة يدوية، 81 خزينة، وعدد من الطلقات. بالإضافة إلى تنفيذ 818 حكماً قضائياً متنوعاً.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 13 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، من بينها بندقية خرطوش، 3 أفراد محلية، وعدد من الطلقات، بحوزة 6 متهمين، من بينهم 5 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في تنفيذ مهامها لضبط الخارجين عن القانون.

