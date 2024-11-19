تطور قضائي جديد بشأن حبس إمام عاشور في قضية "خناقة المول"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، غدًا الأربعاء، المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر مع الشغل، بتهمة ضرب فرد أمن بأحد المولات الشهيرة في القضية المعروفة إعلاميا بــ "خناقة المول"

ومن المقرر أن يحضر لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بشخصه أمام المحكمة، رغم الإعلان عن التصالح بين الطرفين؛ لرفض النيابة العامة طلب التصالح المقدم من عاشور.

كانت النيابة العامة بأكتوبر، حددت جلسة غدًا الأربعاء 20 نوفمبر، لنظر المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر بحبس إمام عاشور 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

اللاعب كان قد أجرى جلسة صلح مع المجني عليه، عبد الله مصطفى، حيث قدم اعتذارًا علنيًا، وتعهد بدفع تعويض مادي قيمته مليون جنيه، تم تسديد 600 ألف جنيه منها كدفعة أولى، على أن يستكمل المبلغ بعد انتهاء المحاكمة، كما تم الاتفاق على توقيع عقود صلح بين الطرفين تتضمن شرطًا جزائيًا بمليون جنيه في حال الإخلال بالاتفاق.

وأعلن علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.