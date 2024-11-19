23 ترصد ختام فعاليات الهيئة الوطنية للانتخابات لجولاتها التوعوية في مدارس القليوبية

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كتب- أحمد أبو النجا:

اختتم الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات اليوم الرابع من جولاته الميدانية في مدارس محافظة القليوبية، والتي جرت في مدينة العبور، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم. تهدف هذه الجولات إلى تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الديمقراطية والانتخابات.

وخلال هذه الجولات، تم تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية التي شملت محاكاة عملية للتصويت، حيث قام الطلاب بتجربة التصويت بأنفسهم في أجواء مشابهة للانتخابات الحقيقية، وذلك بهدف تعزيز الفهم العملي لكيفية المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

ضم الوفد المرافق للمستشار أحمد بنداري كل من المستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبَي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد هذه الجولات جزءًا من سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لنشر ثقافة الديمقراطية وتعليم الشباب أهمية المشاركة في الحياة السياسية، بما يسهم في تعزيز التوعية الانتخابية على مستوى مختلف فئات المجتمع.