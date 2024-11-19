أماكن استخراج شهادة ميلاد وزواج كمبيوتر 2024

كتب- أحمد أبوالنجا:

إذا كنت ترغب في التقديم للحصول على شقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو تحتاج إلى شهادة ميلاد أو زواج كمبيوتر لإتمام أي إجراءات رسمية، فإن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية يوفر العديد من الطرق لاستخراج هذه الشهادات بسهولة وسرعة.

وفيما يلي الأماكن المتاحة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر وشهادة زواج كمبيوتر لعام 2024:

* مقرات السجل المدني:

يمكنك زيارة أي مكتب سجل مدني قريب منك واستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فورية، وذلك مقابل دفع الرسوم المحددة التي تختلف باختلاف المرة الأولى أو الثانية لاستخراج الشهادة.

* ماكينات وزارة الداخلية الحديثة في المولات التجارية:

هناك ماكينات حديثة منتشرة في بعض المولات التجارية الكبرى في مختلف المحافظات، حيث يمكنك استخراج شهادة الميلاد فورًا من خلالها.

* بوابة مصر الرقمية:

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر إلكترونيًا. يمكنك الدخول إلى البوابة واتباع الخطوات المطلوبة لاستخراج الشهادة، ثم استلامها في غضون يومين بعد دفع الرسوم عبر الإنترنت.

* موقع وزارة الداخلية الإلكتروني:

أيضًا يمكنك استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتتم العملية إلكترونيًا لتسهيل الحصول عليها دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

*مكاتب البريد المصري:

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، أصبح بإمكانك استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أماكن استخراج شهادة زواج كمبيوتر 2024:

يمكن استخراج شهادة زواج كمبيوتر بنفس الطريقة من خلال مقرات السجل المدني، الماكينات الحديثة في المولات التجارية، بوابة مصر الرقمية، موقع وزارة الداخلية، وكذلك من خلال مكاتب البريد.

* خدمات أخرى ذات صلة:

يقدم قطاع الأحوال المدنية أيضًا خدمات استخراج شهادات وفاة، قيد عائلي، وتعديل البيانات عبر نفس الأماكن المذكورة، بما يسهل على المواطنين إتمام مختلف الإجراءات الإدارية.

* كيفية الحصول على الشهادات:

رسوم استخراج الشهادات: تختلف الرسوم حسب المرة الأولى أو الثانية لاستخراج الشهادة. كما تختلف الرسوم إذا كانت الشهادة تُستخرج إلكترونيًا من بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية.