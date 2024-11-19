سقوط عصابة تجارة الأسلحة بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، مكون من 4 عاطلين، بينهم 3 لديهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتوصلت معلومات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى أن المتهمين يتخذون من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لنشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية، وذخائر تشمل بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدداً من فردات الخرطوش، وعدداً من الطلقات بمختلف الأعيرة، إضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.