ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مديرة شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة.

وأسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

كانت الشركة تحتوي على استوديو تسجيل صوتي واستوديو تصوير، واستخدمت أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محملاً عليها مصنفات سمعية بصرية غير مرخصة وبرامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ومنسوب صدورها لشركات عالمية كبرى، دون الحصول على التصاريح القانونية من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة وضبط المديرة المسئولة، وعثر داخل المقر على استوديو تصوير وبرامج واستوديو تسجيل صوتي بكامل مكوناتهما، بالإضافة إلى جهاز لاب توب محمل عليه دلائل تؤكد النشاط الإجرامي، وبمواجهتها، أقرت المديرة بارتكاب المخالفات بالتعاون مع صاحب الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.