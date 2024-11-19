سقوط عدد من اللصوص بسرقات متنوعة في 4 محافظات

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 12 لصًا ارتكبوا سلسلة من السرقات المتنوعة، شملت مخزن شركة شحن، مدرسة، دراجات نارية، وفندق، في عدة محافظات.

في الجيزة، ضبطت الشرطة 4 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من مخزن تابع لإحدى شركات الشحن في منطقة الدقي.

وقال المتهمون في اعترافاتهم إنهم كانوا على دراية بمحتويات المخزن من خلال اثنين منهم يعملون بالشركة.

تم ضبط الأجهزة المسروقة، والتي شملت لاب توب، هواتف محمولة، وساعات ذكية، بعد أن أقدموا على كسر نافذة المخزن.

في أسوان، ألقت الشرطة القبض على عاطل له معلومات جنائية بعد سرقته مفاتيح وأسلاك كهربائية من داخل إحدى المدارس في مركز دراو.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه تسلق سور المدرسة للتمكن من السرقة، وأرشد عن الأدوات المسروقة.

في البحيرة، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة عاطلين، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".

اعترف المتهمون بارتكاب تسع وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتم ضبط جميع الدراجات المسروقة بعد إرشادهم إليها، حيث تعرف المجني عليهم على ممتلكاتهم المسروقة.

في المنيا، تم القبض على عاطل بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل غرفة بأحد الفنادق. وأقر المتهم بسرقته المصوغات وتخزينها لدى صاحب محل مصوغات ذهبية، الذي تم ضبطه هو الآخر، وأرشد عن مكان المصوغات المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة جميع المتهمين في قضايا السرقات.