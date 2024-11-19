لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستين مروريتين في المنوفية والبحيرة لتعليم القيادة

11:35 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعليم القيادة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء التشغيل الفعلي، لمدرستين لتعليم القيادة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وقالت الوزراة في بيانها، إنه ستبدأ مدرسة المنوفية في تقديم خدماتها اعتبارًا من 19 نوفمبر 2024، بينما تبدأ مدرسة البحيرة عملها في 21 نوفمبر 2024. ومن المقرر أن تقدم المدارس دورات تدريبية مكثفة للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، مع إمكانية التدريب خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

ويأتي افتتاح المدرستين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل وتيسير الحصول على رخص القيادة للمواطنين.

تواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة في تحديث وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها للجماهير، بهدف تلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

تعليم القيادة مدارس تعليم القيادة وزارة الداخلية المنوفية البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط عدد من اللصوص بسرقات متنوعة في 4 محافظات

إعلان

إعلان

بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟