الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستين مروريتين في المنوفية والبحيرة لتعليم القيادة

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء التشغيل الفعلي، لمدرستين لتعليم القيادة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وقالت الوزراة في بيانها، إنه ستبدأ مدرسة المنوفية في تقديم خدماتها اعتبارًا من 19 نوفمبر 2024، بينما تبدأ مدرسة البحيرة عملها في 21 نوفمبر 2024. ومن المقرر أن تقدم المدارس دورات تدريبية مكثفة للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، مع إمكانية التدريب خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

ويأتي افتتاح المدرستين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل وتيسير الحصول على رخص القيادة للمواطنين.

تواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة في تحديث وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها للجماهير، بهدف تلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.