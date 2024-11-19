ضبط متهم غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

وكان المتهم قد كوّن تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال تزوير فواتيرها، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. حيث أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات ومطاعم.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.