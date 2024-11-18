مصدر أمني يكذب شخصًا زعم إهانته داخل قسم شرطة بالشرقية

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر أمني ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يزعم خلاله شخص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز صان الحجر بالشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى حضر للمركز الشخص المذكور رفقة ابن عمه لزيارة (أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا) فى غير أوقات الزيارة.

الاثنان تقابلا مع أحد رجال الشرطة وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقاً للقواعد. وفى وقت لاحق تم السماح لهما بإجراء الزيارة فبث مقطع الفيديو المشار إليه وادعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.