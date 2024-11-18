مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو وفاة مزارع داخل منزله بالأقصر

تنقيب عن الاثار

كتب - علاء عمران:

كشف مصدر أمنى ملابسات مقطع الفيديو تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أب لاستخراج جثمان ابنه الذى لقى مصرعه إثر انهيار حفرة عليه بأحد المنازل بمركز أرمنت بالأقصر.

ترجع حقيقته إلى أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من مزارع بانهيار حفرة بداخلها شخص في أثناء عمله بمنزله.

انتقلت الأجهزة الأمنية على لمحل البلاغ وضبطت 6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلغ" لتنفيذهم أعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة قررت النيابة العامة إستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، كما تبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية بقطر مترين، وعمق حوالى 30 متر نتيجة إنهيار التربة عليه.

قوات الحماية المدنية اتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة.

كما وافقت النيابة العامة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة.

وأكد المصدر أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.