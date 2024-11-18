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مصدر أمنى يكذب فيديو بيع أحجار الهرم: "قديم من 2016"

09:48 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اتفاق عدد من الأشخاص على شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة بزعم إرسالها لأحد أصدقائهم بالخارج "قديم" سبق تداوله عام 2016.

قال المصدر إن الشرطة ضبطت مرتكبى الواقعة فى حينه واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم نشر بيان بالواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

وأكد المصدر عأن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" بزعم كونها حديثة يأتى فى إطار ترويج الشائعات وتزييف الحقائق مما يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصري.

جماعة الإخوان الإرهابية بيع أحجار الهرم فيديو الهرم الداخلية
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