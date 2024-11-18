ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج في القاهرة

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مكافحة جرائم النصب والاحتيال القبض على مالك شركة بالقاهرة له معلومات جنائية؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام استهدف مأمورية الشركة وضبطت مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها (عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج - عدد من صور عقود عمل لإحدى الدول – دفتر إستلام نقدية – هاتف محمول).

كما عثر بحوزته على جهاز "لاب توب" بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.