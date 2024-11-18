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حريق مخلفات داخل مصنع قطن بأبو النمرس

06:31 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

حريق مخلفات

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كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال الإطفاء بقطاع جنوب الجيزة لحريق مخلفات بمصنع قطن بمدينة أبو النمرس، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مصنع بشرامنت.

اللواء محمد العدلي مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مدير القطاع ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في كمية مخلفات على مساحة 300 متر بجوار مدرسة رويال، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون إصابات.

حريق حريق مخلفات حريق مصنع قطن الجيزة أبو النمرس الحماية المدنية
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