حريق هائل بمخزن منظفات بشبرا.. والحماية المدنية تسيطر

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا داخل مخزن منظفات أسفل عقار بشبرا دون خسائر في الأرواح، الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع عويس البحيري.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مدير القطاع ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في مخزن منظفات أسفل عقار مكون من 5 طوابق، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده إلى الوحدات السكنية.