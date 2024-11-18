خناقة بالسلاح تبدد هدوء شارع حيوي في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في مشاجرة بشارع المستشفى حي العمرانية غرب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع المستشفى.

الرائد أيمن سكوري رئيس المباحث وجه معاونه بفحص البلاغ والوقوف على ملابساته. وتبين بالفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الضرب بأسلحة بيضاء.

كر وفر وصراخ وعويل المارة توقف مع سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.