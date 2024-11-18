إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في حادث بشبرا بنها الحر

كتب - محمد شعبان:

أصيب مستشار بهيئة فضاء الدولة وطبيب في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى طريق شبرا بنها الحر.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كارتة الرسوم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة مستشار في هيئة فضاء الدوله بطنطا وطبيب بشري.

المصابان نقلا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.