بعد حريق فيلته.. النيابة تستعلم عن حالة عضو مجلس إدارة الزمالك

كتب- صابر المحلاوي:

استعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إصابته بحروق بالوجه والكفين في حريق فيلته بكومبوند شهير.

وكلفت النيابة رجال المعمل الجنائي بتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق، ومصدر اشتعاله وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه أم حدث الحريق نتيجة ماس كهربائي كما ورد بالمعاينة الأولية.

أشارت التحقيقات إلى أن طارق أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين، ونقل فور الحريق إلى مستشفى الشيخ زايد العام، وبعد مرور فترة من تقديم العلاج اللازم له تدهورت حالته وتم نقله إلى قسم الحروق بمستشفى قصر العيني وإيداعه غرفة العناية المركزة.

ورجحت المعاينة الأولية لرجال المباحث سبب نشوب حريق في فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك؛ نتيجة حدوث ماس كهربائي في تكييف ومدفأة ما أدى لاشتعال النيران في أثاث الشقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الملابسات الكاملة لإصابة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في حريق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أنه أصيب ووالدته في حريق نشب بفلتيهما في مدينة الشيخ زايد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن بلاغًا ورد لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في فيلا بكمبوند في الحي ١٤ دائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وانتقلت على الفور قوات الأمن وقوات الدفاع المدني، وتبين اندلاع حريق في شقة بمساحة ٢٢٠ متر دور أرضي مكونة من ثلاث غرف ومطبخ.

وأخمدت سيارات الإطفاء الحريق وتبين أنه أسفر عن تلفيات جزء بالمطبخ المعلق وغرفه نوم بمحتوياتها "٢ سرير، ترابيزة، شاشة، دولاب" إذ بلغت مساحة الحريق .٢٠متر تقريبًا.