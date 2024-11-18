صور| وفد من النيابة الإدارية يزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل وفداً من أعضاء النيابة الإدارية الجدد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التحق الأعضاء الجدد بالأكاديمية العسكرية مؤخرًا.

وتأتي الزيارة بهدف التعرف على أحدث نظم العمل التي يتم تطبيقها في الوزارة، فضلاً عن التعرف على بيئة العمل الحديثة والمرافق المتطورة التي توفرها العاصمة الإدارية.

بدأت الزيارة بعرض فيديو تسجيلي تناول العاصمة الإدارية الجديدة ومقر وزارة العدل، حيث تم استعراض جهود الوزارة في التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب العمل. وتضمن العرض شرحاً حول البرامج والتطبيقات الحديثة التي تم استحداثها لتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في العمل القضائي، والتخلص من التعاملات الورقية التقليدية.

بعد العرض، قام الوفد القضائي بجولة تفقدية لمرافق الوزارة، حيث اطلعوا على القطاعات المختلفة داخل المبنى، بما في ذلك القاعات الخاصة بالعمل القضائي، وتعرفوا على النظام الجديد المتبع في تداول الملفات وإنجاز المعاملات بطرق أكثر فاعلية وسرعة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال اللقاء، أكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضاء، مشيراً إلى أن وزارة العدل تسعى بشكل مستمر لتطوير مهارات العاملين في السلك القضائي من خلال التدريب والاطلاع على أحدث وسائل التكنولوجيا. وأوضح أن التحول الرقمي في الوزارة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مشيداً بالمجهودات المبذولة لتيسير العمل وزيادة الإنتاجية في مجال القضاء.

ودعا وزير العدل الأعضاء الجدد إلى الالتزام بالجدية في العمل ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة.

وفي ختام كلمته، وجه المستشار عدنان فنجري رسالة إلى الأعضاء الجدد، طالبًا منهم نقل ما شاهدوه من إنجازات وتطورات إلى زملائهم في النيابة الإدارية، وبث روح التفاؤل والثقة في تقدم النظام القضائي المصري تحت قيادة الرئيس السيسي.