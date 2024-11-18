الداخلية تضبط 3 هاربين من أحكام الإعدام والسجن في أسيوط والقليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالحبس والإعدام.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق نتائج إيجابية، في ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين.

تم ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "قتل عمد، وشروع في قتل"، وبالإعدام في قضية "قتل عمد"، في محل اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية "قتل عمد"، في محل اختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وفي سياق متصل، تم ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا والمحكوم عليه في قضايا "هجرة غير شرعية" بالسجن المؤبد والسجن، وذلك في محل اختبائه بمنزل أحد أقاربه بالمنطقة المتاخمة لمحل سكنه.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.