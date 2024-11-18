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"واحد وقع على التاني من البلكونة".. كوميديا سوداء تنتهي بجثة ومصاب بدار السلام

02:04 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كوميديا سوداء شهدها حي دار السلام جنوب القاهرة، الأهالي فوجئوا بسقوط شخص من شرفة مسكنه بالدور السابع لكنه لم يسقط على الأرض مباشرة بل سقط على آخر تصادف مروره بالشارع لينتهي الأمر بجثة أحدهما وإصابة الثاني.

تفاصيل الواقعة دونتها سجلات قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إشارة تلقاها المأمور من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوجود جثة ومصاب بشارع أولاد الجمال.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص سقط من الطابق السابع وتصادف سقوطه على أحد المارة أسفل العقار سكنه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى مبرة المعادي وإيداع الجثمان ثلاجة الموتى.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة للتحقيق.

حي دار السلام جثة شرفة مسكن مديرية أمن القاهرة مستشفى مبرة المعادي
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