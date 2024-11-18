هددها بالاغتصاب وخطف أولادها.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بتهديد دكتورة جامعية

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة الجنح بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أ. س." حضوريًا بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة في مصر الجديدة، على خلفية اتهامه بتهديد دكتورة جامعية بالاغتصاب وخطف أولادها.

وقال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليها الدكتورة "ا. ح."، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بأن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء علي مبلغ مالي يقارب المليون جنيه وتم تهديدها بالاغتصاب وخطف أولادها إذا قامت بالإبلاغ عنه.

وأشار الطباخ بأنه تقدم ببلاغ نيابة عنها رقم 1653 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة ومنه إلى محكمة جنح مصر الجديدة والتي قضت بحبس المتهم حضوريا سنة، واستأنف المتهم الجنحة رقم 11607 لسنة 2024 وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 16/11/2024 والتي أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وأكد الطباخ، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية نحو سرعة تنفيذ الحكم الجنائي والقبض علي المتهم وأنه قدم مذكرة لوحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لسرعة القبض علي المتهم.