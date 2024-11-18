سرقة قلبت بقتل.. كشف لغز العثور على جثة شخص مقتول داخل سيارة بأشمون

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة فني تبريد داخل سيارته بمركز أشمون، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، تم ضبطهم.

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة (فني تبريد - مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) داخل سيارة ملاكي قيادته "ملك والده" متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة، والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجني عليه - سلاح أبيض - قطعة قماش "إيشارب").

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وباقي المتهمين مستغلاً صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكي كرهاً عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا باستيقاف المجني عليه واستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجني عليه (باستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم.

فقام أخر بالتعدي عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وتخلى عنها بالسيارة وأثناء ذلك هرب باقي المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.