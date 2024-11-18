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5430 عبوة.. ضبط مركز تعبئة جلسرين طبي بدون ترخيص في القاهرة

01:23 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

المضبوطات

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مركز لتعبئة الجلسرين الطبي "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المعادي)، لإدارته المركز بدون ترخيص، وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية، وحيازته كمية كبيرة من الجلسرين الطبي بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المركز على (5430 عبوة جلسرين – 500 كيلو جرام جلسرين خام – 3000 عبوة فارغة.

بمواجهته اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مركز تعبئة جلسرين طبي مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي
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