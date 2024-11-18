الجنايات تبرئ "طفلة بولاق" من تهمة هتك عرض واستعراض قوة

كتب - رمضان يونس:

برأت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، طفلة على خلفية اتهامها وآخرين باستعراض القوة، وسرقة سيدة وهتك عرضها؛ خلال نظر إعادة إجراءات محاكمتها.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين ووائل عبد العزيز مهنا، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأدانت محكمة جنايات أول درجة في يونيو الماضي؛ الطفلة "ش" - 14 عامًا- بالحبس 3 أشهر، فيما برأت باقي المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 2121 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 425 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن المتهمين "ف.ا" و "س. أ" و "ك. أ" و "س ف"و "ش. م"، في اليوم الثاني من يناير 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليها "فاطمة أ.م" وكان ذلك بقصد بث الرعب والتهديد والترويع في نفسها وتكدير سلمها وسكينتها مما عرض حياتها للخطر.

وأوضحت النيابة العامة في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بسرقة المجني عليها عن طريق الإكراه، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم بالاعتداء عليها حال حملهم لأسلحة بيضاء "سكين" فأحدثوا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها وما تحويه من مبالغ المالية وهاتف محمول وبطاقة رقم قومي وكذا قاموا المتهمين، بالاستيلاء على الحُلي الذهبية المملوكة لها.

وتابعت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهمين قاموا بهتك عرض المجني عليها "فاطمة.أ" بالقوة بأن أمسكوا بها عنوة وقاموا بشل حركتها وحسر ملابسها عنها حال حملهم لأسلحة بيضاء ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين للمحكمة الجنايات العاجلة، والتي أصدرت قرارها السابق.