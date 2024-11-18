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إصابة 3 شباب في حادث سيارة بكمين دائري الوراق

11:39 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 شباب في حادث سير بكمين أعلى الطريق الدائري بالوراق شمال الجيزة اليوم الاثنين.

تلقى مدير قطاع الشمال إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بكمين الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة كل من حسام عصام 24 سنة، محمود عباس 26 سنة ومحمد مبروك 24 سنة بكدمات متفرقة بالجسم جراء حادث سيارة.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الوراق المركزي وخضعوا للإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

حادث سير الطريق الدائري حادث سيارة مستشفى الوراق المركزي
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