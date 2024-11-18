"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من القضايا والأشخاص المطلوبين.

في مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدرات الأفيون والشابو بحوزة أربعة متهمين، أحدهم له معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم تنفيذ 688 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 6.85 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12.5 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن 3 أفراد محلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين، جميعهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.