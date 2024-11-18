نهاية مأساوية لتباع في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

لقي تباع مصرعه إثر سقوطه من أعلى تريلا بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

مأمور قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بدهشور.

المعاينة الأولية لرجال الأمن بينت مصرع كريم علي 21 سنة تباع على سيارة نقل ثقيل إثر سقوطه من علو.

حاول الأهالي إنقاذه بنقله إلى أقرب مستشفى لكنه وصل جثة هامدة لتتحفظ الشرطة على جثمانه.