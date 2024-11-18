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نظر استئناف كروان مشاكل على حبسه سنة.. اليوم

03:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

كروان مشاكل

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت المحكمة الاقتصادية أيدت في وقت سابق، حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

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