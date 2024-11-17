"الدفاية ولعت في البيت".. ماذا حدث لعضو مجلس الزمالك وزوجته وسط جحيم الفيلا 221؟

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة النيران بدل سيناريو يومه المعتاد، حريق هائل شبَّ بمسكنه بمنتجع سكني في الشيخ زايد، الأحد.

على غير المألوف، سرينة سيارات الإطفاء بددت حالة الهدوء بكمبوند الياسمين، الأمن الإداري أبلغ شرطة النجدة بنشوب حريق بالفيلا رقم 221 نطاق الحي الـ14 ليرهع رجال الدفاع المدني لموقع البلاغ بالتنسيق مع قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

فيلا مكونة من بدروم وأرضي وأول إضافة إلى رووف، مصدر النيران الطابق الأرضي. خطة سريعة وضعها رجال الإطفاء بقيادة مدير إطفاء قطاع أكتوبر لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق ومن ثم تقليل حجم الخسائر.

عضو مجلس الزمالك محمد طارق وزوجته نادية تضررًا من الحريق، كلاهما أصيبا بحروق بالجزء العلوي من الدرجة الثانية، ونجحت اطقم الإنقاذ في إخراجهم من وسط جحيم النيران ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

مع هدوء الأوضاع وإحكام رجال الإطفاء سيطرتهم على الحريق، بدأت فريق الأدلة الجنائية وصولا إلى أن ماسًا كهربائيًا بدفاية تسبب في اندلاع النيران داخل فيلا محمد طارق عضو مجلس الزمالك.