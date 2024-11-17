"سحر ودجل وعملات أجنبية".. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية

كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقدرته على العلاج الروحاني، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين، من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحص أحدهما تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 فيزا كارت ومحفظة مالية بهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.