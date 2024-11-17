إعلان

نجا من الموت بأعجوبة.. كواليس حريق فيلا عضو مجلس الزمالك وتفاصيل حالته

07:50 م الأحد 17 نوفمبر 2024

محمد طارق عضو مجلس الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل إصابة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحروق إثر اندلاع حريق بشقته بالشيخ زايد اليوم الأحد.

قال المصدر إن حريقًا شب في فيلا عضو مجلس الزمالك تحمل رقم 221 داخل كمبوند الياسمين بالحي 14 لافتًا إلى أن الفيلا مكونة من بدروم ودور أرضي وأول إضافة إلى الرووف.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي اشتعال النيران بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي بدفاية كهربائية، مما أسفر عن إصابة محمد طارق وسيدة تدعى نادية محمود حسين.

أوضح المصدر أن عضو نادي الزمالك والسيدة أصيبا بحروق من الدرجة الثانية ويخضعان للعلاج داخل مستشفى الشيخ زايد المركزي مع السيطرة على الحريق.

حريق فيلا عضو مجلس الزمالك حريق منزل محمد طارق محمد طارق حريق عضو مجلس إدارة الزمالك مجلس الزمالك الزمالك فيلا محمد طارق حالة محمد طارق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سحر ودجل وعملات أجنبية".. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة