نجا من الموت بأعجوبة.. كواليس حريق فيلا عضو مجلس الزمالك وتفاصيل حالته

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل إصابة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحروق إثر اندلاع حريق بشقته بالشيخ زايد اليوم الأحد.

قال المصدر إن حريقًا شب في فيلا عضو مجلس الزمالك تحمل رقم 221 داخل كمبوند الياسمين بالحي 14 لافتًا إلى أن الفيلا مكونة من بدروم ودور أرضي وأول إضافة إلى الرووف.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي اشتعال النيران بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي بدفاية كهربائية، مما أسفر عن إصابة محمد طارق وسيدة تدعى نادية محمود حسين.

أوضح المصدر أن عضو نادي الزمالك والسيدة أصيبا بحروق من الدرجة الثانية ويخضعان للعلاج داخل مستشفى الشيخ زايد المركزي مع السيطرة على الحريق.