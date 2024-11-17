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شهامة الأهالي تنقذ شخصًا من التفحم داخل منزله بالجيزة

06:30 م الأحد 17 نوفمبر 2024

حريق منزل - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بكسر إثر حريق منزل بشارع المحطة بالجيزة مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بشارع المحطة.

مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم الجيزة.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران في الطابق الأرضي لمنزل مواجه لمقهى، مما أسفر عن سقوط مصاب سكر نقله الأهالي إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

أخمد رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا امتداده إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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