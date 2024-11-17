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مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالقطامية

06:26 م الأحد 17 نوفمبر 2024

سقوط من أعلى سقالة

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس، الأحد.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بفيلا تحت الإنشاء بكمبوند "القطامية ديونز".

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال توازن عامل وسقوطه من سقالة بالطابق الرابع مما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

حادث سقوط من علو سقالة كمبوند التجمع الخامس القطامية
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