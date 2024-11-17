مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالقطامية

سقوط من أعلى سقالة

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس، الأحد.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بفيلا تحت الإنشاء بكمبوند "القطامية ديونز".

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال توازن عامل وسقوطه من سقالة بالطابق الرابع مما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.