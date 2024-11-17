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احذروا خطر الدفاية الكهربائية.. مصابان بحروق داخل فيلا بالشيخ زايد

06:20 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الدفاية المحترقة

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية تفاصيل حريق فيلا بالحي الـ14 بمدينة الشيخ زايد، الأحد، أسفر عن إصابة اثنين بحروق نقلا إلى المستشفى للعلاج.

تبين أن ماسا كهربائيًا بدفاية تسبب في اشتعال النيران داخل فيلا مكونة من 3 طوابق بكمبوند الياسمين. حسب المعاينة، اندلع الحريق بالطابق الأرضي ونجحت رجال الدفاع المدني في السيطرة على النيران وتنفيذ عملية التبريد.

الحريق أسفر عن إصابة "نادية 36 سنة" و"محمد 36 سنة" بحروق من الدرجة الثانية نقلا على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي وتحرر محضر بالواقعة.

دفاية حريق كمبوند الشيخ زايد فيلا الجيزة
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