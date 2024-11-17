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"آخرة اللعب عضة كلب".. حادث عقر داخل الأهرامات والضحية سائحة تركية

06:12 م الأحد 17 نوفمبر 2024

عقر كلب ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

تعرضت سائحة تركية لحادث عقر كلب داخل منطقة الأهرامات اليوم الأحد.

مأمور قسم شرطة الهرم تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية بالمنطقة الأثرية بوقوع حادث ووجود مصابة.

تحريات المباحث بينت أن سائحة تركية توقفت لتلهو مع كلب أمام بوابة مينا هاوس فعقرها بشكل مفاجئ وتم السيطرة عليه من قبل الشرطة.

الأجهزة المعنية نقلت المصابة إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مدير أمن الجيزة.

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