لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 21 متهمًا بخلية "مجموعات العمل النوعي" لـ 19 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد، تأجيل محاكمة 21 متهماً، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي"، لجلسة 19 يناير المقبل، لاستماع شهود الإثبات.

وتتعلق القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، بعدد من التهم الموجهة للمتهمين، أبرزها تولي قيادة جماعة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، فضلاً عن إلقاء الرعب في قلوب المواطنين، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر.

كما تشمل التهم الموجهة لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.