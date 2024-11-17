الداخلية تواصل تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ التدابير التي تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وتم رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام المختلفة التابعة للإدارة في كافة المحافظات لتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عدداً من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن في مقرات الأقسام، حيث تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سريع وفعال.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تساهم في تسهيل وتيسير خدمات استخراج المستندات للمواطنين والمترددين على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

جاء ذلك في إطار سياستها الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير الإجراءات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.