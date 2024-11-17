بتهمة النصب.. ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم برامج سفر سياحية وهمية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام عدد من الشركات "بدون ترخيص" في عدد من المحافظات، وعددها 7 شركات تعمل في إلحاق العمالة بالخارج، وتنظيم البرامج السياحية، بالنصب على المواطنين والترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن هذه الشركات كانت تروج لنشاطها بشكل غير قانوني، حيث اتخذت مقرات لإدارتها بشقق مؤجرة لفترات مؤقتة، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، حيث تم العثور على عدة مضبوطات داخل المقرات، أبرزها دفاتر استلام نقدية، إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية، تذاكر طيران، تأشيرات سفر، صور لجوازات سفر، أختام خاصة بالشركات، كشوف خاصة بتسكين العملاء بفنادق، كروت دعاية، بالإضافة إلى صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.