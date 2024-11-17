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رماه من السادس.. تأجيل استئناف المتهم بقتل سوداني في مدينة نصر لـ 27 نوفمبر

02:51 م الأحد 17 نوفمبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، تأجيل أولى جلسات نظر استئناف المقدم من متهم "م.ج " على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم لجلسة 27 نوفمبر الجاري للحكم .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.

محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس محكمة الجنايات مدينة نصر قتل سوداني
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