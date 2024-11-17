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"مخدر اغتصاب الفتيات GHP".. قرار جديد من المحكمة بشأن البلوجر الشهيرة وشريكها الأجنبي

02:29 م الأحد 17 نوفمبر 2024

تفاصيل ضبط متهم بترويج مخدر اغتصاب الفتيات "GHP "

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كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس المذيعة "د. ف". وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار بعقار "GHP" المخدر والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

ووجهت النيابة للمتهمين، القيام بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات، واستهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف"، عن أقوال المتهمة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، وعدم صلتها بالعقار المخدر GHP المضبوط معها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف"، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة حيازة المواد المخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشف مصدر أمني، إنه تم القبض على المذيعة والبلوجر الشهيرة "د.ف" داخل فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.

نيابة القاهرة الجديدة قضية عقار اغتصاب الفتيات عقار GHP الاتجار فى مخدر GHP
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