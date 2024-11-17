بملابس الحبس.. 20 صورة لـ عصام صاصا أثناء محاكمته بتهمة التزوير

"أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه".. القاضي يواجه شقيق صاصا في قضية

كتب- صابر المحلاوي:

رصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى لمؤدي المهرجانات عصام صاصا داخل قاعة المحكمة، مرتديًا ملابس الحبس الزرقاء، وبجوار شقيقه، خلال جلسة استئنافه أمام محكمة استئناف جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي.

وقال عصام صاصا أمام المحكمة إنه لا يعلم شيئًا عن قضية التزوير، مشيرًا إلى أنه خلال تواجده بإحدى الدول العربية، طلب من مديرة أعماله البحث عن محامٍ للدفاع عنه في قضية دهس موظف أعلى الطريق الدائري، مؤكدًا أنها رشحت له محامياً وطالبته بسرعة تحرير توكيل رسمي له لاتخاذ إجراءات الدفاع.

وجه المستشار خالد محمد أبوزيد رئيس محكمة مستأنف جنايات الجيزة، سؤال لشقيق عصام صاصا لمعرفة ما حدث حول اتهامه وشقيقه المطرب بتزوير محرر رسمي، وأجاب الأخير: "أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه.. وأنا كنت رايح استلم الظرف فقط"، وعلق المستشار: "هو أنت بتمضي على أي حاجة.. أنت مش بتعرف تقرأ وتكتب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي، تسلموا مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها برعونة إذ كان تحت تأثير المخدر.