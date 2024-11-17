لم يلتزموا بقرار الغلق.. الداخلية تحرر 139 مخالفة لمحلات (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 139 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 139 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.