"أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه".. القاضي يواجه شقيق صاصا في قضية تزوير التوكيل

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.

وجه المستشار خالد محمد أبوزيد رئيس محكمة مستأنف جنايات الجيزة، سؤال لشقيق عصام صاصا لمعرفة ما حدث حول اتهامه وشقيقه المطرب بتزوير محرر رسمي، وأجاب الأخير: "أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه.. وأنا كنت رايح استلم الظرف فقط"، وعلق المستشار: "هو أنت بتمضي على أي حاجة.. أنت مش بتعرف تقرأ وتكتب".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي، تسلموا مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها برعونة إذ كان تحت تأثير المخدر.