جثة أمام بنك تثير لغزا في ميت عقبة

كتب- محمد شعبان:

شهدت منطقة ميت عقبة بالعجوزة، تواجدا أمنيا من ضباط الشرطة بموقع العثور على جثة بالشارع.

مأمور قسم شرطة العجوزة العميد أحمد الدسوقي تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض وعثورهم على جثة.

قوة من نقطة شرطة المهندسين انتقلت إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشخص نتيجة السقوط من الطابق الرابع بالعقار رقم 5 المواجه لأحد البنوك.

ويستمع ضباط المباحث إلى أقوال شهود عيان وقاطني العقار للوقوف على ملابسات الواقعة انتظارا لمعاينة النيابة.