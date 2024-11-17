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العدد قابل للزيادة.. مصابان بحروق وسط جحيم فيلا بالشيخ زايد

11:45 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق فيلا بالشيخ زايد، حالتي إصابة بحروق وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بكمبوند الياسمين.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللواء محمد العدلي دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل فيلا بشارع النزهة، والمكونة من 3 طوابق، وامتداد النيران إلى الطوابق الثلاثة، مما أسفر عن سقوط حالتي إصابة بحروق حتى الآن.

حريق فيلا بالشيخ زايد إصابة اشخاص رجال الدفاع المدني كمبوند الياسمين
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