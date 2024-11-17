بعد حكم أحمد فتوح.. 8 حالات تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة (تعرف عليها)

كتب- أحمد أبو النجا:

أسدلت محكمة جنايات بمحكمة مرسي مطروح، الستار على الفصل الأول في محاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بأن قضت بمعاقبتها بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ وانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح، وقررت إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

وفي ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات مطروح، ينص قانون المرور على مجموعة من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، نستعرض في هذا التقرير أهم الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الرخصة وفقًا للمادة 14 من قانون المرور.

1. القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول:

في حال تم ضبط قائد المركبة وهو يقود تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، يتم إلغاء رخصة القيادة. وإذا تكررت المخالفة في نفس السنة، يتم إلغاء الرخصة لمدة 6 أشهر. في حال تكرار الفعل نفسه مرة أخرى، يتم سحب الرخصة نهائيًا ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد مرور سنة من تاريخ السحب.

2. القيادة بمركبة بلا لوحات أو لوحات غير صحيحة:

إذا تم ضبط المركبة تسير بدون لوحات مرورية صحيحة أو تحمل لوحات غير المسجلة لها، يتم إلغاء رخصة القيادة. لا يمكن إعادة الترخيص إلا بعد مرور 3 أشهر على إلغاء الترخيص.

3. القيادة بعد سحب اللوحات:

إذا تم ضبط مركبة تسير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها، يتم إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط. ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 90 يومًا على إلغاء الترخيص.

4. عدم الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة:

إذا لم يقم قائد المركبة بإخطار قسم المرور بتغيير محل إقامته إلى محافظة أخرى خلال 30 يومًا من التغيير، يتم إلغاء رخصة القيادة.

5. استخدام المركبة في غير الغرض المحدد لها:

في حالة استخدام المركبة لأغراض أخرى غير تلك التي تم تحديدها في رخصتها، يتم إلغاء رخصة القيادة لمدة 30 يومًا. وفي حال تكرار نفس الفعل خلال 6 أشهر، يتم إلغاء الرخصة لمدة 3 أشهر، وفي حالة العود لمرة ثالثة، يتم إلغاء الرخصة لمدة 6 أشهر.

6. التسبب في مخالفات سلوكية داخل المركبة:

إذا تم ضبط قائد المركبة وهو يرتكب أو يسمح بارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل السيارة، يتم إلغاء رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.

7. القيادة بدون ترخيص:

إذا تم ضبط المركبة تسير في الطريق بدون ترخيص، يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 3 أشهر.

8. تكرار المخالفات الجسيمة:

في حال ارتكب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 مكرر من قانون المرور أكثر من مرة في نفس السنة، يتم إلغاء رخصته ولا يجوز منح رخصة جديدة قبل مرور سنة من تاريخ الإلغاء.