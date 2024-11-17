مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، أثناء محاولة ضبطهم، عُثر بحوزتهم على

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من (4 عناصر إجرامية – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا إتجار بالمخدرات) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع أفراد التشكيل العصابي.

عُثر بحوزة المتهمين على (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 كيلو جرام لمخدر الآيس - 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

قُدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بـ 6 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.