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الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاستعراض بـ ميكروباص في دمياط

10:49 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الميكروباص المضبوط

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

دمياط وزارة الداخلية قائد سيارة ميكروباص ضبط ميكروباص استعراض ميكروباص في دمياط
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